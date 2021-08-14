Відома українська співачка Аліна Гросу, яка бере участь у співочому шоу "Співають всі", разом зі своїм новим бойфрендом відпочиває в Одесі

Як пише Politeka.net, популярна 26-річна співачка з Чернівців розповіла шанувальникам, що разом з сім’єю та своїм хлопцем – російським актором Романом Полянським – поїхала в Одесу святкувати День народження свого батька. Співачка весело проводить час на українському курорті та ділиться світлинами з відпочинку в своєму Instagram.

Так, цього разу зірка поділилася ефектним фото у фіолетовому купальнику з блискітками.

Гросу позувала прямо в морі, сидячи на надувному крузі для купання. Співачка показала свою засмагу після тривалого перебування на відпочинку та засвітила струнку фігуру.

"Супер 🔥🔥🔥", "Русалочка❤️🧜🧜🧜", " Ну прямо ухххх🔥❤️🔥❤️🔥❤️🔥", " Яка гарна ❤️❤️❤️", " Красотка😍🔥", " Просто бомба 💣 😍😍😍", " Прям русалка😍", " Шикарна🔥🔥🔥😍😍😍", " Ой яка ти красива..)", "Хоч хтось залишився відпочивати в Україні. Молодець! А то всі рвуться за кордон ніби у нас моря немає", - пишуть фанати.

Рaніше Politeka писaлa, що суддя шоу "Співають всі" Гросу поставила на місце актрису Анну Трінчер: "Я б тебе трохи одягла".

Нaгaдaємо, що Аліна Гросу зі своїм бойфрендом нарвалися на жорстку критику через нові фото: "Дикуни…".

A ще Politeka повідомлялa, що Гросу здивувала розміром декольте на фото з братом і зробила зізнання: "Нас батьки клонували".