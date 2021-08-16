Смерть батька стала справжнім ударом для співака Віталія Козловського - чоловіки були дуже близькі

Віталій Козловський-старший помер 15 серпня на 75 році життя. Його син, відомий український артист, зробив зворушливий пост в Instagram, попрощавшись з родичем і показавши серію душевних фото з ним, передає Politeka.net.

"Дорогі друзі. У мене сьогодні дуже важкий день - пішов з життя мій найкращий тато в світі - Віталій Сергійович Козловський (12.04.1947-15.08.2021)

Пишу не для співчуття, прошу вас помолитися за душу раба Божого Віталія або просто подивіться на ці фотографії і подумки побажайте душі мого тата вічного спокою. 💔", - повідомив Козловський.

Колеги по цеху, а також звичайні українці кинулися співчувати Віталію. Так, слова підтримки виказали актриса Ольга Сумська, співачки Аліна Гросу, Вікторія Смеюха, Світлана Тарабарова, Ольга Цибульська та інші.

"Боже, Віталічек... Яка сумна новина... Глибокі співчуття... Наш Віталій Сергійович... 😢😢😢🙏🏻"

"Вітася, тримайся🙏🏻🙏🏻🙏🏻 наші співчуття 😔😔😔"

"Тримайся, дорогий друже!😢❤️ В цей момент ти пов'язаний з татом узами молитви і любові. Співчуваю. Світла пам'ять!!!🙏🏼🙏🏼🙏🏼"

"Як????? Тримайся, неймовірний тато!!!! Обожнюю його, світла Пам'ять"

"Не можу повірити... 😢 😢 😢 непоправна втрата 😭 Віталічок, дорогий, прийми мої найщиріші співчуття 🙏🙏🙏 Тримайся!!!🙌Пишу і не можу підібрати слів...😿"

"Нехай душа Татова відпочиває і завжди радіє твоїм успіхам і звершенням. ❤️"

"Хороша була людина!) Просто прийшла його пора відправиться в Рай. Залишив гідного сина і дочку. Життя триває його дітьми..."

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