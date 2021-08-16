Смерть батька стала справжнім ударом для співака Віталія Козловського - чоловіки були дуже близькі
Віталій Козловський-старший помер 15 серпня на 75 році життя. Його син, відомий український артист, зробив зворушливий пост в Instagram, попрощавшись з родичем і показавши серію душевних фото з ним, передає Politeka.net.
"Дорогі друзі. У мене сьогодні дуже важкий день - пішов з життя мій найкращий тато в світі - Віталій Сергійович Козловський (12.04.1947-15.08.2021)
Пишу не для співчуття, прошу вас помолитися за душу раба Божого Віталія або просто подивіться на ці фотографії і подумки побажайте душі мого тата вічного спокою. 💔", - повідомив Козловський.
Колеги по цеху, а також звичайні українці кинулися співчувати Віталію. Так, слова підтримки виказали актриса Ольга Сумська, співачки Аліна Гросу, Вікторія Смеюха, Світлана Тарабарова, Ольга Цибульська та інші.
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"Боже, Віталічек... Яка сумна новина... Глибокі співчуття... Наш Віталій Сергійович... 😢😢😢🙏🏻"
"Вітася, тримайся🙏🏻🙏🏻🙏🏻 наші співчуття 😔😔😔"
"Тримайся, дорогий друже!😢❤️ В цей момент ти пов'язаний з татом узами молитви і любові. Співчуваю. Світла пам'ять!!!🙏🏼🙏🏼🙏🏼"
"Як????? Тримайся, неймовірний тато!!!! Обожнюю його, світла Пам'ять"
"Не можу повірити... 😢 😢 😢 непоправна втрата 😭 Віталічок, дорогий, прийми мої найщиріші співчуття 🙏🙏🙏 Тримайся!!!🙌Пишу і не можу підібрати слів...😿"
"Нехай душа Татова відпочиває і завжди радіє твоїм успіхам і звершенням. ❤️"
"Хороша була людина!) Просто прийшла його пора відправиться в Рай. Залишив гідного сина і дочку. Життя триває його дітьми..."
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