Переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин з'явився в компанії молодої красуні-співачки Аліни Гросу
Як пише Politeka.net, Сасанчин став переможцем вокального шоу " Голос. Діти", а також тріумфатором на проекті"Голос країни 10". Молода людина зараз будує відносини зі своєю коханою, а також активно веде соціальні мережі, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому фото, яке Роман опублікував в Instagram, красунчик був у капелюшку і футболці. Поруч знаходилася Аліна Гросу, яка одягла стильний купальник і великий ланцюжок. Парочка посміхалася на Селфі, вражаючи виглядом.
"Аліна Гросу на зйомках Життя відомих людей", - написав Сасанчин.
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Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі під публікацією:
"Красиві", " ТОВ, Майкл Джексон. Гросу змінилася", " Гросу правда копія Майкла Джексона тут. А до Роми велике прохання, охороняйте свою самобутність, щоб не перетвориться на жалюгідну пародію типу Гросу".
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