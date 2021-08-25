Алина Гросу выступила вместе со своим новым парнем Романом Полянским в Одессе

Как пишет Politeka.net, популярная отечественная певица Алина Гросу после года брака с бизнесменом Александром Комковым решила развестись. После этого красотку начали замечать в компании российского актера Романа Полянского. Сначала знаменитости отрицали роман, но потом признались, что встречаются. Роман даже переехал из России в Украину ради возлюбленной.

И вот Гросу показала, как выступила с Полянским в Одессе. На сторисах в Инстаграм можно увидеть, как Роман вышел к красотке, подарил букет цветов, а после этого пара исполнила романтическую песню.

На кадрах Алина была в платье с кучерявыми волосами. Роман для вечера выступления выбрал брюки и белую рубашку.

"Походу я люблю тебя...", - звучали слова в песне.

Кадры получились очень романтичными и украинцам остались в восторге от такого чувственного исполнения.

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