Алина Гросу выступила вместе со своим новым парнем Романом Полянским в Одессе
Как пишет Politeka.net, популярная отечественная певица Алина Гросу после года брака с бизнесменом Александром Комковым решила развестись. После этого красотку начали замечать в компании российского актера Романа Полянского. Сначала знаменитости отрицали роман, но потом признались, что встречаются. Роман даже переехал из России в Украину ради возлюбленной.
И вот Гросу показала, как выступила с Полянским в Одессе. На сторисах в Инстаграм можно увидеть, как Роман вышел к красотке, подарил букет цветов, а после этого пара исполнила романтическую песню.
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На кадрах Алина была в платье с кучерявыми волосами. Роман для вечера выступления выбрал брюки и белую рубашку.
"Походу я люблю тебя...", - звучали слова в песне.
Кадры получились очень романтичными и украинцам остались в восторге от такого чувственного исполнения.
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