Аліна Гросу виступила разом зі своїм новим хлопцем Романом Полянським в Одесі

Як пише Politeka.net, популярна вітчизняна співачка Аліна Гросу після року шлюбу з бізнесменом Олександром Комковим вирішила розлучитися. Після цього красуню почали помічати в компанії російського актора Романа Полянського. Спочатку знаменитості заперечували роман, але потім зізналися, що зустрічаються. Роман навіть переїхав з Росії в Україну заради коханої.

І ось Гросу показала, як виступила з Полянським в Одесі. На сторісах в Instagram можна побачити, як Роман вийшов до красуні, подарував букет квітів, а після цього пара виконала романтичну пісню.

На кадрах Аліна була в сукні з кучерявим волоссям. Роман для вечора виступу вибрав штани і білу сорочку.

"Походу я люблю тебе...", - звучали слова в пісні.

Кадри вийшли дуже романтичними і залишилися в захваті від такого чуттєвого виконання.

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