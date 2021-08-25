Аліна Гросу виступила разом зі своїм новим хлопцем Романом Полянським в Одесі
Як пише Politeka.net, популярна вітчизняна співачка Аліна Гросу після року шлюбу з бізнесменом Олександром Комковим вирішила розлучитися. Після цього красуню почали помічати в компанії російського актора Романа Полянського. Спочатку знаменитості заперечували роман, але потім зізналися, що зустрічаються. Роман навіть переїхав з Росії в Україну заради коханої.
І ось Гросу показала, як виступила з Полянським в Одесі. На сторісах в Instagram можна побачити, як Роман вийшов до красуні, подарував букет квітів, а після цього пара виконала романтичну пісню.
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На кадрах Аліна була в сукні з кучерявим волоссям. Роман для вечора виступу вибрав штани і білу сорочку.
"Походу я люблю тебе...", - звучали слова в пісні.
Кадри вийшли дуже романтичними і залишилися в захваті від такого чуттєвого виконання.
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