Популярная певица Алина Гросу неожиданно заговорила о предстоящей свадьбе
Как передает Politeka.net, Алина Гросу является известной украинской артисткой. Она начала свою карьеру певицы еще в возрасте 4-ех лет, когда на неё обратила внимание её крестная Ирина Билык. Сейчас артистка ведет активно сольную карьеру и делится с поклонниками моментами из жизни в социальных сетях.
На этот раз Алина Гросу опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. Как известно, в прошлом году артистка объявила о том, что разводится со своим мужем Александром Комковым спустя полгода после свадьбы. Певица предложила поклонникам задать вопросы, на которые она ответит у себя в Сториз. Пользователи сети поинтересовались, когда же у неё будет свадьба.
"Великолепный вопрос, спасибо за него. У моей подруги будет 19-го сентября свадьба. Как раз я туда пойду и буду отмечать. А если я поймаю букетик, то буду думать. А до этого не думаю пока еще", - ответила Алина Гросу.
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