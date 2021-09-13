Певица Алина Гросу и ее новый возлюбленный актер Роман Полянский впервые рассказали, как зародились их отношения
Как известо, в прошлом году 26-летняя Гросу развелась со своим первым мужем, московским бизнесменом Александром Комковым. Парочка помпезно отпраздновала свадьбу в итальянском замке, а менее, чем через год громко рассталась. Одним из тех, кто поддерживал артистку, оказался ее давний знакомый, который снимался в ее клипах - Роман Полянский.
В программе "ЖВЛ" влюбленные, которые длительное время скрывали свои романтические отношения, рассказали о личной жизни, передает Politeka.net.
Оба признались, что сначала просто дружили. На момент знакомства с Алиной Роман, который на 12 лет ее старше, был женат и воспитывал дочь. Правда, заявил, что его брак подходил к концу, а отношения с певицей он начал уже после развода.
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"К этому все шло. Не Алина стала причиной, просто все как-то закончилось. Как-то, вероятно, чувства прошли. Я как-то эту тему не особо трогал, так бывает. Люди сходятся и расходятся", — объяснил Полянский.
С 10-летней дочерью Марфой у него остались теплые отношения, более того, девочка знакома с Гросу. Алина, в свою очередь, представила нового бойфренда своим родителям.
Ради отношений с Гросу Полянский согласился на переезд из России в Украину.
"Я понял, что как-то тяжеловато без нее. Хочется видеть эти глаза, губки, носик. И вот в тот момент и понял, что надо ехать завоевывать", - заявил он.
В настоящее время парочка живет вместе и не скрывает своего счастья, выкладывая множество совместных снимков в соцсетях.
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