Зірка "Квартал 95" актриса Олена Кравець, виявляється, захоплюється дизайном приміщень

44-річна гумористка і мама трьох дітей "повернена" на феншуй і всяких красивих штучках, які роблять будинок неповторним і дуже затишним.

У своєму новому пості в Інстаграм Кравець показала чарівниць, які попрацювали над дизайном її котеджу в Осокорках в Києві, передає Politeka.net.

"😉Ці дівчатка на фото - мої улюблені декоратори. Я люблю бути вдома. Мені там ніколи не нудно, але саме за допомогою Вероніки Зубко та її команди мій будинок перетворився на справжнє місце сили! У ньому з'явилися творчість, натхнення, легкість і побутова естетика!", - поділилася Олена.

Актриса зізналася, що любить залипати на сторінках Pinterest, розглядаючи інтер'єри і їй "не все одно, з якої чашки буде випита її ранкова кава".

Відзначимо, Кравець з чоловіком обрали акуратне і тихе містечко для життя. У їхньому селищі всього 17 ділянок і абсолютно немає парканів, так як територію надійно охороняють. Дерев'яні котеджі потопають у зелені. Для користування всіх жителів пропонується відкритий басейн з морською водою і причал, де кожному відведено своє паркомісце для катера або яхти.

Актриса рідко показує оздоблення свого будинку, але відомо, що в її вітальні височенні стелі і масивна люстра, що нагадує гілку з бруньками. На другому поверсі розташовані спальні, включаючи дитячі.

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