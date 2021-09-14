Талантливая актриса и звезда студии"Квартал 95" Елена Кравец показала, как отреагировала на поход дочери в тату-салон

Как пишет Politeka.net, звезда юмористически-развлекательных шоу "Женский квартал" и "Вечерний квартал" Елена Кравец почти 20 лет живет в счастливом браке с Сергеем Кравцом. Пара воспитывает 19-летнюю дочь Марию и пятилетних двойняшек Екатерину и Ивана.

Как известно, старшая дочь Кравец Маша уже несколько лет живет отдельно от родителей. По словам актрисы, сначала она волновалась за девушку, но совсем скоро Маша убедила звездную маму, что поводов для волнения нет. В своем Instagram Елена Кравец часто публикует интересный контент из своей семейной жизни. На этот раз актриса перепостила stories 19-летней Маши, собравшейся в тату-салон.

"Ты взрослая, когда понимаешь, что можно не спрашивать разрешения на тату или еще одну дырочку в ухе, а просто пойти туда, где это сделают профессионально, а мама узнает все со сторис", - написала младшая Кравец.

Как оказалось, дочь известной актрисы решилась пробить уже третью дырочку в ухе и обратилась в один из тату-салонов Киева, где делают такую услугу.





"Ох, Маша...))", - написала в своих сторис Елена Кравец.

Ранее Politeka писала, что дочь Кравец из "Квартал 95" намокла под дождем ради эффектных танцев: "Мне нравится это".

Напомним, что дочь Кравец из "Квартал 95" наплевала на стихию, пустившись в пляс: "Некоторые люди наслаждаются".

A еще Politeka сообщала, что Портной из " Квартал 95 "с новой стрижкой заинтриговала сменой образа:"без излишней помпезности".