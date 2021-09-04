Популярна актриса Олена Кравець порадувала стильним образом на нових кадрах

Артистка показує в Instagram найрізноманітніші фото з модними образами. Оскільки Олена не так часто знімається в "Жіночому кварталі", вона більше часу приділяє іншим проектам, займається сім'єю і намагається контролювати вільний час.

На одному із заходів Кравець вдалося привернути увагу акуратним, але стильним чином у вільній сукні з квітковим принтом, а її зачіска без зайвих прикрас надала їй більш свіжий вигляд.

"Коли після довгої перерви раптом "прокидаєшся" і виявляєш себе в сукні, кольорах і ароматах!)) Дякую @marynavedernikova за запрошення, а @diorbeauty - за шлейф, який залишив у пам'яті вечір! А тобі, душа моя @matilda_studio - за прекрасну компанію!) "»підписала Олена кадри.

У мережі відповіли:

"Льон, дуже❤️; Красоточки😍❤️; яка красііівая!; Яка красива Олена 💕; Ленчик, ну дуже романтично, вогонь) Красуня на мільйон! Чомусь бачу тебе в цьому ніжному платті в кафе в Парижі. Кава, Квіти, Музика)) і творення) 🙌❤️; Олена,відростіть волосся 😉 Вам дуже йдуть довші 🙂; шикарне плаття Олена, красуня хороших вихідних вам❤️Правильно Олена, скромно, без зайвої помпезності. Аромат чути навіть мені ! ❤️».

Раніше Кравець, телеведучий Юрій Горбунов, співачка Руслана, олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва та інші зірки побували на підняті Прапора України в географічному центрі країни в селі Мар'янівка Черкаської області.

"Сьогодні мали честь відкрити Географічний центр України та бути присутніми на піднятті Прапора України!!З Днем Прапора, рідна країна!!",- написав у своєму Instagram Юрій Горбунов.

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