Талановита акторка та зірка студії "Квартал 95" Олена Кравець опублікувала нове відео із 5-річним сином
Як пише Politeka.net, відома українська акторка, зірка "Жіночого кварталу" Олена Кравець уже 19 років живе у щасливому шлюбі із Сергієм Кравцем. Пара виховує 19-річну доньку Марію та двійнят Катерину та Івана, які народилися у 2016 році.
Зауважимо, що Кравець тільки недавно почала ділитися кадрами із молодшими дітьми у своєму Instagram. Цього разу акторка записала декілька stories та показала, як її маленький син захопливо миє сімейний автомобіль.
"Найщасливіша людина на мийці!", - написала Кравець.
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Як бачимо, відео знімав чоловік Кравець, який запитав хлопчика: "Іван, ти що робиш? Розкажи".
"Відполіровую машину", - захопливо сказав хлопчик.
На відео видно, як 5-річний Іванко ретельно натирає автомобіль до блиску та миє колеса. Таке заняття хлопчику явно до вподоби.
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