Зірка студії "Квартал 95" Олена Кравець показала свого п'ятирічного сина
Як пише Politeka.net, кадрами Олена Кравець поділилася в сторіс свого Instagram.
Варто відзначити, що Кравець довгий час намагалася не світити в соцмережах своїх молодших дітей – близнюків Катю і Ваню. Кадрами з ними зірка стала час від часу ділитися тільки недавно.
На нових кадрах маленький син Кравець зображений у перукаря.
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"Справжній чоловік", - підписала Олена Кравець фото з сином.
Крім Каті і Вані у Олени і її чоловіка Сергія є 18-річна дочка Маша. Дівчина вже давно живе самостійно.
Раніше Олена Кравець зізнавалася, що спочатку дуже переживала, даючи таку свободу старшій дочці. Але зараз вона спокійна і впевнена, що це відмінна можливість для підлітка правильно дорослішати і багато чому навчитися.
Нагадаємо, Кравець з "Квартал 95" з новою стрижкою заінтригувала зміною образу.
Як повідомляла Politeka, Олена Кравець зізналася в байдужості до шкільних оцінок дочки.
Також Politeka писала, що Олена Кравець після травми заінтригувала появою на прем'єрі популярного шоу.