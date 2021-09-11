Зірка студії "Квартал 95" Олена Кравець показала свого п'ятирічного сина

Як пише Politeka.net, кадрами Олена Кравець поділилася в сторіс свого Instagram.

Варто відзначити, що Кравець довгий час намагалася не світити в соцмережах своїх молодших дітей – близнюків Катю і Ваню. Кадрами з ними зірка стала час від часу ділитися тільки недавно.

На нових кадрах маленький син Кравець зображений у перукаря.

"Ой, що скоро буде...«, - заінтригувала зірка»Квартал 95".

"Справжній чоловік", - підписала Олена Кравець фото з сином.

Крім Каті і Вані у Олени і її чоловіка Сергія є 18-річна дочка Маша. Дівчина вже давно живе самостійно.

Раніше Олена Кравець зізнавалася, що спочатку дуже переживала, даючи таку свободу старшій дочці. Але зараз вона спокійна і впевнена, що це відмінна можливість для підлітка правильно дорослішати і багато чому навчитися.

Нагадаємо, Кравець з "Квартал 95" з новою стрижкою заінтригувала зміною образу.

Як повідомляла Politeka, Олена Кравець зізналася в байдужості до шкільних оцінок дочки.

Також Politeka писала, що Олена Кравець після травми заінтригувала появою на прем'єрі популярного шоу.