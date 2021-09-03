Известная юмористка и актриса "Квартал 95" Елена Кравец заинтриговала своим появлением на шоу "Танці з зірками"

Как передает Politeka.net, Елена Кравец является известной украинской юмористкой и актрисой. Она прославилась благодаря своему участию в шоу "Вечерний Квартал", где играет с 2005-го года. Как известно, в 2018-ом году Елена создала проект "Женский квартал" и его возглавила. Артистка активно ведет социальные сети и делится с фанатами моментами из жизни.

На этот раз Елена Кравец опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На снимке юмористка с актрисами из "Женского квартала". Среди них и участница нового сезона шоу "Танці з зірками" Анастасия Оруджова.

"Мои птицы. Моя стая…🕊

Пришли поддержать ту из нас, кому в воскресенье предстоит новый полёт в @tanci1plus1…)) Дождитесь…)

@zhenskiykvartal_official", подписала публикацию Елена Кравец.

Напомним, что недавно Елена Кравец получила травму. Она сломала ногу, в результате чего вынуждена была ходить в гипсе. Как призналась актриса, она запуталась в собственных широких штанах и больно ударилась пяткой о дверной косяк.

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