В Сети показали кадры закулисья нового выпуска «Вечернего квартала»

На экранах выпуск покажут у же на выходных, тем временем «Студия Квартал 95» подогревает интерес зрителей. Так на официальной странице проекта в Инстаграм показали нарезку выступлений и закулистных моментов. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз страницы)

«Любой концерт для артиста – это радость. А сегодня радость вдвойне, потому что сегодня еще зрители, живая реакция, живой смех. Спасибо вам. Что вы пришли», - обратился к зрителям Евгений Кошевой.

Отметим, Елена Кравец, которая ранее сорвала ногу пока еще передвигается на костылях.

Отметим, в новом выске помимо юмористов появятся также, телеведущая Екатерина Осадчая, певец Дмитрий Монатик и актер Станислав Боклан.

«Ждём с нетерпением», - отреагировали на кадры поклонники шоу.

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