Легендарная певица София Ротару своим исполнением песни на День Независимости "заставила" танцевать известную актрису Елену Кравец и её дочь

Как передает Politeka.net, София Ротару является популярной певицей. Она покорила сцену еще в раннем возрасте и стала известной на все страны СНГ. Певица до сих пор пользуется популярностью и радует фанатов. Артистка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз на странице дочери популярной актрисы из "Квартал 95" Елены Кравец Марии появилось видео с выступлением Софии Ротару. Как известно, недавно прошел концерт ко Дню Независимости Украины. На него были приглашены лучшие артисты страны, среди которых была и София.

На кадрах видно, как Елена Кравец со своей дочерью Марией подпевают и танцуют под песню "Одна калина".

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