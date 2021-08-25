В Сети активно обсуждают пикантные кадры с Софией Ротару и ее коллегой, почти вдвое младше

Как известно, 74-летняя артистка на днях приняла участие в открытии музыкального конкурса "Новая волна 2021" в Сочи. Появление Софии Михайловны стало чуть ли не главным событием. Звезда вышла на красную дорожку в плиссированном платье жемчужного оттенка, вызвав переполох - как всегда энергичная и моложавая.

Николай Басков, видимо, с нетерпением ожидал встречи с Ротару, и даже приготовил ей дорогостоящий подарок. Артист поздравил Софию Михайловну с минувшим днем рождения (7 августа) и вручил брендовый браслет, усыпанный изумрудами и бриллиантами, стоимостью 2 млн рублей (чуть более 700 тыс. гривен).

Ротару ахнула, когда Басков надел на ее руку драгоценное украшение. Этот момент попал на камеру, и стал горячо обсуждаемым в Сети, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

"Какой интересный и приятный момент! Люблю Н. Баскова, а С. Ротару - просто безмерно!!! Она показала на своем примере, что можно быть обворожительной во всяком возрасте и отражать в своём творчестве чаяния разных поколений! 🙂"

"Господи, какая женщина. Женщина с большой буквы.👍 Нет равных тебе, София, ни в красоте, ни в таланте"

"Какие они классные!!!❤️"

"Вижу, София Михайловна счастлива, встречами с друзьями, которых связывает очень многое😍"

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