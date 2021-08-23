Знаменитую певицу Софию Ротару подловили в объятиях российского певца Николая Баскова

Как передает Politeka.net, снимок появился в Инстаграм.

Похоже, что фото было сделано на открытии музыкального международного конкурса "Новая волна 2021" в Сочи, где Ротару блистала в струящемся белоснежном платье с перламутровым отливом, небольшим шлейфом и зеркальным широким поясом чуть выше талии.

Басков обнял Ротару и положил руку ей на живот. Кадр высзвл неоднозначную реакцию в Сети.

«Как то не удачное фото, как в положении🤗, и Коля так бережно руки свои держит», «Странное фото. Она как беременная женушка, а он обхватил за живот, как будущий отец», «София как всегда восхитительна, и платье супер», «Басков выглядит её ровесником», «Я всегда любила Ротару, она всегда прекрасно выглядит. Но на этом снимке она как будто беременная», «Прям одного возраста)))отлично сохранилась София и видимо не очень Коля», «Будто счастливый папаша, обнимает животик беременной супруги», «Грешным делом подумал, что она беременна», - пишут в комментариях.

Ранее Politeka писала, что Кондратюк призвал не пускать Ротару на сцену в День Независимости после Сочи: "При всем уважении..."

Напомним, что появление Ротару на российском фестивале наделало шума: "Не побоялась приехать?"

A еще Politeka сообщала, что 74-летняя Ротару в жемчужном наряде вызвала потрясение на красной дорожке в Сочи.