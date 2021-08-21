Украинская певица София Ротару приняла участие в открытии музыкального конкурса "Новая волна 2021" в Сочи

Это событие бурно обсуждается в Сети. На официальной страничке фестиваля опубликовали кадры с самыми яркими моментами открытия, передает Politeka.net. 74-летнюю Софию Михайловну и молодого певца из Казахстана Димаша Кудайбергена назвали "гвоздями" всей программы и чуть ли не главными звездами "Новой волны".

Публика с жаром комментирует появление украинской легенды на российской сцене. Стоит отметить, это не первая поездка Ротару в РФ. Зимой прошлого года она уже выступала в Москве на "Песне года", тогда не обошлось без скандала. Примечательно, что в этом году, следом за появление на сцене в Сочи и презентацией новой песни "Ледяные дожди" София Михайловна выступит на большом концерте в Киеве по случаю 30-летия Независимости Украины.

"Да, София Ротару и ДИМАШ - главные звёзды фестиваля, несомненно 🌊😍👍! - Ну это ваше мнение. Я бы про Ротару так не сказала. Вообще не понимаю, что она в ненавистной ей России делает?🤷🏻‍♀"; "София Михайловна невероятная 👌🔥"; "Ротару хорошо выглядит для своего возраста!"; "София Михайловна очаровала 😍 самая красивая и любимая 🔥❤️"; "София не побоялась приехать???? Офигеть👍🌟 - а чего ей бояться? Её везде любят, и она это знает"; "Самая невероятная здесь сейчас сегодня и всегда одна единственная София Михайловна!!! 50 _лет на сцене и не перестаёт быть популярной, и не перестаёт удивлять самой собой, как никто. Легенда Всех эпох, лучшая из лучших. 🔥"; "Ротару всегда прилично одета, не то, что Пугачиха!", - комментируют в Сети.

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