Легендарная украинская певица София Ротару доказала, что у нее есть еще порох в пороховницах
Так, 74-летняя артистка выступила на днях на открытии музыкального международного конкурса "Новая волна 2021" в Сочи и презентовала свою новую песню "Ледяные дожди". Соответствующие кадры появились на фан-страничках Ротару в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролики, проскролльте вниз).
София Михайловна появилась на фестивале в струящемся белоснежном платье с перламутровым отливом, небольшим шлейфом и зеркальным широким поясом чуть выше талии. Яркий макияж и идеально уложенные волосы дополнили шикарный лук. Глядя на Ротару, изумляешься ее моложавостью.
Ранее в одном из интервью Ротару раскрывала секрет своей красоты: "Моя внешность - родительские гены. Мне от папы и мамы досталось лучшее". Конечно, этого недостаточно после определенного возраста, поэтому певица регулярно посещает косметологов, а также очень любит массаж и сауну.
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Пользователи с энтузиазмом обсудили долгожданный выход в свет Ротару:
"Единственная на эстраде высоко нравственная, не порочащая себя без разбора браками, сохранившая верность своей любимой семье! Мы вас очень любим, нет, обожаем!!! ❤️❤️❤️👏👏👏"
"Годы её не берут, вечно молодая София Михайловна!!! 😍🔥"
"Наша белая лебедь. Прекрасная София"
"Вот это я понимаю Артистка с большой буквы София 👍😍"
"ШОК ШОК ШОК!!!!!!🔥🔥"
Напомним, Родную сестру Ротару с малышом на руках показали в Сети, редкое фото: "Особенный день!".
Как сообщала Politeka, 19-летняя внучка Ротару блеснула красотой в Нью Йорке, поделившись секретом: "Не разочарует…".
Также Politeka писала, София Ротару с невесткой-блондинкой удивили внешним видом на совместном фото: "Как две подружки".