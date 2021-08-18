Певица София Ротару всколыхнула публику помолодевшим видом во время встречи с поклонниками

В свои 74 года София Ротару продолжает восхищать поклонников цветущим и молодым видом, ведь выглядит она намного моложе. На одном из кадров с поклонников звезда также привлекла внимание к себе.

Как можно заметить из фото, представленном на фан-аккаунте в Инстаграм, Ротару продолжает молодиться, причем делает это она весьма аккуратно. Чтобы выглядеть максимально натурально с самых первых признаков старения звезда тщательно следила за собой.

К тому же она активно выступает и пишет новые песни. Рядом с фанатом певица в скромном черном наряде блеснула именно сияющим лицом и подтянутой кожей.

«Наша королева красоты 😍; Нет не ваша а наша королева наша любимая красавица; Как же я хочу такое же фото с Софией Мизайловной; Вы прекрасная, я очень сильно люблю вас; Красавица! Любимица моя!! Обожаю вас!! Восхищаюсь вами!!!👍😍 Возможно ли написать лично Софье Михайловне; Очаровательная!😍», - отвечают фанаты.

Также ранее Ротару опубликовала фрагмент песни, наложенный на кадры ее последней фотосессии. В подписи звезда отметила, что новая песня появится на всех цифровых площадках. Она предложила пользователям сети ее послушать и написать в комментариях, что они думают о новинке.

Напомним, единственный сын Софии Ротару показал счастливую певицу в белом платье и с цветами.

Как Politeka писала, что внучка Ротару в белом платье и обычных вьетнамках покорила видом на отдыхе.

Также Politeka сообщала, что семья Ротару собралась в полном составе, от внучки глаз не отвести.