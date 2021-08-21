Продюсер и шоумен Игорь Кондратюк, известный своей активной гражданской позицией, резко отозвался о Софии Ротару
Так, 74-летняя украинская певица оказалась в немилости у Кондратюка после участия в открытии музыкального конкурса "Новая волна" в Сочи. Игорь Васильевич предложил теперь не пускать Ротару на сцену концерта, посвященного 30-летию Независимости Украины. Об этом он сообщил у себя на страничке в соцсети Фейсбук, передает Politeka.net.
"При всем уважении к легендарности Софии Михайловны Ротару, после ее недавнего выступления на "Новой волне" в Сочи - курорте страны-агрессора, я бы не выпускал ее на сцену концерта ко Дню Независимости. Во время войны нельзя одновременно выступать и для оккупантов, и для жертв агрессии", - высказался Кондратюк.
Как известно, он ярый противник гастролей российских исполнителей в нашей стране, а также не одобряет, когда украинские звезды ездят в гости к "соседям", когда продолжается оккупация.
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Пользователи активно обсуждают пост Кондратюка:
"Джамала выступала в 2015 в России когда уже шла война, но никто про это не говорит и боготворят ее"
"Я уже запуталась. Ротару не пускать, Лорак и Меладзе пускать... Я хз как это работает. 🤷"
"У меня уже давно нет уважения к этой певунье... "было-было и прошло..."
"Та там столько их как Ротару..."
"Ротару придворная певица СССР. Она относится и к России, и Украине, потому что здесь родилась. Украинских сантиментов у нее нет, потому что молдаванка"
"Ротару - обязательна!!! Это Зинкевичем можно пренебречь..."
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