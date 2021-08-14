Продюсер и шоумен Игорь Кондратюк, который сейчас ведет свою авторскую программу на "5 канале", разоткровенничался о заработках

Так, 59-летний ведущий признался в интервью "УП", что начиная еще с 90-х - его вклад в медиа перестал быть хобби и он стал зарабатывать на этом.

"Начиная со 2-го года существования "Караоке на Майдане" я начал прилично зарабатывать. Я бы не пошел, если бы мне не платили деньги", - признался Игорь Васильевич. Напомним, "Караоке" просуществовало с 1999 по 2019 гг.

Параллельно Кондратюк, с 2010 по 2015, был судьей песенного шоу «X-Фактор» на СТБ. Сейчас у него выходит его собственное ток-шоу «Кондратюк в понедельник» на 5 канале.

На вопрос, устраивают ли его нынешние заработки, ведущий ответил:

"Сейчас это деньги, о которых мы договорились. Секундочку, "5 канал" - это не BBC, даже не СТБ, не «плюсы» и не «Украина», там низкие показатели, там меньше рекламные обороты. Я немного еще при сознании. Меня устраивает то, что мне платят на 5-м канале. Ну, это была договоренность. Я хотел больше, мне дали меньше. Так было всегда, со всеми проектами", - заявил Кондратюк.

Ранее Politeka писала, что Кондратюк "заклевал" украинцев, бегающих по концертам Меладзе и Басты: "Слушай дома"

Напомним, что Кондратюку нашли неожиданную замену в новом сезоне "Україна має талант": "Ой, бедные участники..."

A еще Politeka сообщала, что Кондратюк резко прошелся по Лорак, которая собралась с концертом в Украину