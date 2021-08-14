Единственный сын культовой украинской певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко показал счастливое фото с женой на прогулке в Италии

Этим летом семья исполнительницы много времени проводит вместе. В начале августа родные собрались, чтобы поздравить Софию Ротару с днем рождения, а после этого семья сына певицы отправилась в путешествие по Италии. Как пишет Politeka.net, в своем Инстаграм 50-летний музыкальный продюсер Руслан Евдокименко показал, как проводит время в поездке со своей женой Светланой.

Пара сделала трогательное совместное селфи на одной из живописных улочек города Фиренце – столицы известного итальянского региона Тоскана.

На фото Руслан позировал в голубой рубашке и больших очках, а его жена – в очках и розовой блузе. При этом Светлана широко улыбалась и выглядела очень счастливой.

Подписчики Евдокименко тут же принялись комментировать фото.

«Бусинки», «Красавчики», «Красота!», «Самая уважаемая семья!», «Наши родные!!», «Невероятные, красивые и самые любимые! Берегите друг друга!», «Красивая пара!», - пишут люди.

Напомним, внучка Софии Ротару засветила в Нью-Йорке колье за 580 тыс. гривен, как у Грейс Келли.

Как сообщала Politeka, невестка Софии Ротару засветилась на курорте с повзрослевшей дочкой.

Также Politeka писала, что 74-летняя Ротару закатила гулянку с внучкой и невесткой в свой день рождения.