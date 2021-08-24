Легендарная певица София Ротару поздравила своего сына Руслана с праздником и показала его

Как передает Politeka.net, София Ротару является легендарной артисткой. Как известно, у неё есть единственный сын - Руслан Евдокименко. Он известен как музыкальный продюсер. Также у него есть дети - Соня и Анатолий. Семья активно ведет социальные сети и радует поклонников новым контентом.

На этот раз артистка показала своего сына на своей странице в Инстаграм. Руслан празднует День Рождения, и София Ротару оставила поздравление. Мужчине исполнился 51 год.

"С днём рождения дорогой Руслан. С днём рождения @rus_yevdokymenko любовь и гордость моя.

Будь здоров и счастлив, береги себя!", оставила поздравление София Ротару.

Также Руслан Евдокименко на своей странице в Инстаграм опубликовал новое фото, на котором он поздравил пользователей сети с Днём Независимости, а себя с Днём Рождения.

"Нет ничего в жизни человека ценнее, чем Свобода и Независимость!

С праздником, Украина!

А меня - с Днем рождения!", сообщил Руслан Евдокименко.

Ранее сообщалось, Кондратюк призвал не пускать Ротару на сцену в День Независимости после Сочи: "При всем уважении..."

Также, единственный сын Софии Ротару показал счастливую красотку-жену: «Бусинки»

Politeka рассказывала, 74-летняя София Ротару в объятиях Баскова вызвала шквал насмешек: "Как беременная женушка"





