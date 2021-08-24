Легендарная певица София Ротару поздравила своего сына Руслана с праздником и показала его
Как передает Politeka.net, София Ротару является легендарной артисткой. Как известно, у неё есть единственный сын - Руслан Евдокименко. Он известен как музыкальный продюсер. Также у него есть дети - Соня и Анатолий. Семья активно ведет социальные сети и радует поклонников новым контентом.
На этот раз артистка показала своего сына на своей странице в Инстаграм. Руслан празднует День Рождения, и София Ротару оставила поздравление. Мужчине исполнился 51 год.
"С днём рождения дорогой Руслан. С днём рождения @rus_yevdokymenko любовь и гордость моя.
Будь здоров и счастлив, береги себя!", оставила поздравление София Ротару.
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Также Руслан Евдокименко на своей странице в Инстаграм опубликовал новое фото, на котором он поздравил пользователей сети с Днём Независимости, а себя с Днём Рождения.
"Нет ничего в жизни человека ценнее, чем Свобода и Независимость!
С праздником, Украина!
А меня - с Днем рождения!", сообщил Руслан Евдокименко.
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