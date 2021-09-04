Актриса и юмористка из "Квартал 95", Елена Кравец, рассказала о школьных временах дочери

Звезда "Квартал 95" стала многодетной мамой в 2016 году, когда на свет появились двойняшки Иван и Екатерина, пишет Politeka.net. На тот момент в семье актрисы уже была дочь Мария, которую, Кравец родила в 2003-ем.

В 2020 году старшая дочь Елены окончила школу. Известно, что девушка училась в элитном частном учебном заведении на Печерске.

Примечательно, что на момент окончания школы Мария уже была довольно самостоятельной личностью. Дочь Кравец уже жила отдельно от родителей, вместе с подругой.

На днях Елена Кравец приняла участие в одном из форумов, где рассказала, как относилась к оценкам Марии.

"Гордость моя - я ни разу не спросила: "Как у тебя дела в школе, начиная с седьмого класса?". Я имею в виду про успеваемость - ни разу! Она сначала не могла в это поверить, но потом уже, когда со мной разговаривала, сказала: "Мама, это ненормально. Тебе вообще не интересно?"", - поделилась Кравец.

А далее артистка раскрыла, что ответила дочери: "Машунь, понимаешь какая штука - мне интересно, как ты себя чувствуешь. Вот правда. Мне интересно, зовут ли тебя на вечеринки, все ли у тебя получается, какое у тебя эмоциональное состояние... Машунь, поверь, меня ни разу никто в жизни не спросил, какая у меня оценка была по географии...".

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