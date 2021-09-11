Звезда студии «Квартал 95» Елена Кравец показала своего пятилетнего сына
Как пишет Politeka.net, кадрами Елена Кравец поделилась в сторис своего Инстаграм.
Стоит отметить, что Кравец долгое время старалась не светить в соцсетях своих младших детей – близнецов Катю и Ваню. Кадрами с ними звезда стала время от времени делиться только недавно.
На новых кадрах маленький сын Кравец запечатлен у парикмахера.
«Ой, что скоро будет…», - заинтриговала звезда «Квартал 95».
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«Настоящий мужчина», - подписала Елена Кравец фото с сыном.
Помимо Кати и Вани у Елены и ее супруга Сергея есть 18-летняя дочь Маша. Девушка уже давно живет самостоятельно.
Ранее Елена Кравец признавалась, что сначала очень переживала, давая такую свободу старшей дочери. Но сейчас она спокойна и уверена, что это отличная возможность для подростка правильно взрослеть и многому научиться.
Напомним, Кравец из "Квартал 95" с новой стрижкой заинтриговала сменой образа.
Как сообщала Politeka, Елена Кравец призналась в равнодушии к школьным оценкам дочери.
Также Politeka писала, что Елена Кравец после травмы заинтриговала появлением на премьере популярного шоу.