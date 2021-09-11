Звезда студии «Квартал 95» Елена Кравец показала своего пятилетнего сына

Как пишет Politeka.net, кадрами Елена Кравец поделилась в сторис своего Инстаграм.

Стоит отметить, что Кравец долгое время старалась не светить в соцсетях своих младших детей – близнецов Катю и Ваню. Кадрами с ними звезда стала время от времени делиться только недавно.

На новых кадрах маленький сын Кравец запечатлен у парикмахера.

«Ой, что скоро будет…», - заинтриговала звезда «Квартал 95».

«Настоящий мужчина», - подписала Елена Кравец фото с сыном.

Помимо Кати и Вани у Елены и ее супруга Сергея есть 18-летняя дочь Маша. Девушка уже давно живет самостоятельно.

Ранее Елена Кравец признавалась, что сначала очень переживала, давая такую свободу старшей дочери. Но сейчас она спокойна и уверена, что это отличная возможность для подростка правильно взрослеть и многому научиться.

Напомним, Кравец из "Квартал 95" с новой стрижкой заинтриговала сменой образа.

Как сообщала Politeka, Елена Кравец призналась в равнодушии к школьным оценкам дочери.

Также Politeka писала, что Елена Кравец после травмы заинтриговала появлением на премьере популярного шоу.