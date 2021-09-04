Актриса і гумористка з "Квартал 95", Олена Кравець, розповіла про шкільні часи дочки

Зірка "Квартал 95" стала багатодітною мамою у 2016 році, коли на світ з'явилися двійнята Іван і Катерина, пише Politeka.net. На той момент в родині актриси вже була дочка Марія, яку, Кравець народила у 2003-му.

У 2020 році старша дочка Олени закінчила школу. Відомо, що дівчина навчалася в елітному приватному навчальному закладі на Печерську.

Примітно, що на момент закінчення школи Марія вже була досить самостійною особистістю. Дочка Кравець вже жила окремо від батьків, разом з подругою.

Днями Олена Кравець взяла участь в одному з форумів, де розповіла, як ставилася до оцінок Марії.

"Гордість моя - я жодного разу не запитала: "Як у тебе справи в школі, починаючи з сьомого класу?". Я маю на увазі про успішність - жодного разу! Вона спочатку не могла в це повірити, але потім вже, коли зі мною розмовляла, сказала: "Мамо, це ненормально. Тобі взагалі не цікаво?"",- поділилася Кравець.

А далі артистка розкрила, що відповіла дочці: "Машунь, розумієш яка штука - мені цікаво, як ти себе почуваєш. Ось правда. Мені цікаво, чи звуть тебе на вечірки, чи все у тебе виходить, який у тебе емоційний стан... Машунь, повір, мене жодного разу ніхто в житті не запитав, яка у мене оцінка була з географії...".

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