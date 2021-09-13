Талантливая актриса и звезда студии "Квартал 95" Елена Кравец опубликовала новое видео с 5-летним сыном

Как пишет Politeka.net, известная украинская актриса, звезда "Женского квартала" Елена Кравец уже 19 лет живет в счастливом браке с Сергеем Кравцом. Пара воспитывает 19-летнюю дочь Марию и двойняшек Екатерину и Ивана, которые родились в 2016 году.

Отметим, что Кравец только недавно начала делиться кадрами с младшими детьми в своем Instagram. На этот раз актриса записала несколько stories и показала, как ее маленький сын увлекательно моет семейный автомобиль.

"Самый счастливый человек на мойке!",- написала Кравец.

Как видим, видео снимал муж Кравец, который спросил мальчика: "Иван, ты что делаешь? Расскажи".

"Отполировую машину", - восхищенно сказал мальчик.

На видео видно, как 5-летний Иван тщательно натирает автомобиль до блеска и моет колеса. Такое занятие мальчику явно по нраву.

Ранее Politeka писала, что Кравец из " Квартал 95 "показала новое развлечение своих детей-двойняшек:" теперь дома бешенство и..."

Напомним, что Портной из " Квартал 95 "с новой стрижкой заинтриговала сменой образа:"без излишней помпезности".

A еще Politeka сообщала, что Елена Кравец призналась в равнодушии к школьным оценкам дочери: "Мама, это ненормально".