Талантливая актриса и звезда студии "Квартал 95" Елена Кравец опубликовала новое видео с 5-летним сыном
Как пишет Politeka.net, известная украинская актриса, звезда "Женского квартала" Елена Кравец уже 19 лет живет в счастливом браке с Сергеем Кравцом. Пара воспитывает 19-летнюю дочь Марию и двойняшек Екатерину и Ивана, которые родились в 2016 году.
Отметим, что Кравец только недавно начала делиться кадрами с младшими детьми в своем Instagram. На этот раз актриса записала несколько stories и показала, как ее маленький сын увлекательно моет семейный автомобиль.
"Самый счастливый человек на мойке!",- написала Кравец.
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Как видим, видео снимал муж Кравец, который спросил мальчика: "Иван, ты что делаешь? Расскажи".
"Отполировую машину", - восхищенно сказал мальчик.
На видео видно, как 5-летний Иван тщательно натирает автомобиль до блеска и моет колеса. Такое занятие мальчику явно по нраву.
Ранее Politeka писала, что Кравец из " Квартал 95 "показала новое развлечение своих детей-двойняшек:" теперь дома бешенство и..."
Напомним, что Портной из " Квартал 95 "с новой стрижкой заинтриговала сменой образа:"без излишней помпезности".
A еще Politeka сообщала, что Елена Кравец призналась в равнодушии к школьным оценкам дочери: "Мама, это ненормально".