Зірка студії "Квартал 95" Олена Кравець показала нову розвагу, якою зайняла своїх молодших дітей

Як відомо, знаменита українська гумористка виховує трьох дітей: її 18-річна дочка Маша вже не живе вдома, а ось п'ятирічні двійнята Ваня і Катя регулярно забезпечують батьків новими враженнями.

На своїй сторінці в Instagram Кравець поділилася новими кадрами, на яких показала, як зараз люблять розважатися її молодші. Про це пише Politeka.net.

Так, артистка розповіла, що в їхній квартирі з'явилася нова «іграшка» для дітей – диван-конструктор.

"Тепер вдома сказ і захват!", - написала Кравець.

На кадрах маленькі Ваня і Катя разом збирають химерні конструкції з дивана, забираючись в них, ніби в халабуду.

"Фантазувати і збирати з нього можна нескінченно!» ,- додала задоволена мама.

На відео діти забираються в свої нові "будиночки" і з радістю повідомляють мамі, що будуть там спати.

"Ось тут ти прямо будеш спати? А як ти будеш там спати, покажи! Ти ж вже не помістишся туди", - дивується Кравець.

На це її син з упевненістю відповідає: "Помістюся!".

Варто відзначити, що раніше зірка «Кварталу» показувала своїх молодших дітей вкрай рідко, проте останнім часом вона стала частіше ділитися подібними домашніми кадрами.

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