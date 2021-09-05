Звезда студии «Квартал 95» Елена Кравец показала новое развлечение, которым заняла своих младших детей

Как известно, знаменитая украинская юмористка воспитывает троих детей: ее 18-летняя дочь Маша уже не живет дома, а вот пятилетние двойняшки Ваня и Катя регулярно обеспечивают родителей новыми впечатлениями.

На своей странице в Инстаграм Кравец поделилась новыми кадрами, на которых показала, как сейчас любят развлекаться ее младшие. Об этом пишет Politeka.net.

Так, артистка рассказала, что в их квартире появилась новая «игрушка» для детей – диван-конструктор.

«Теперь дома бешенство и восторг!», - написала Кравец.

На кадрах маленькие Ваня и Катя вместе собирают причудливые конструкции из дивана, забираясь в них, будто в халабуду.

«Фантазировать и собирать из него можно бесконечно!», - добавила довольная мама.

На видео дети забираются в свои новые «домики» и с радостью сообщают маме, что будут там спать.

«Вот здесь ты прямо будешь спать? А как ты будешь там спать, покажи! Ты ж уже не поместишься туда», - удивляется Кравец.

На это ее сын с уверенностью отвечает: «Поместюсь!».

Стоит отметить, что раньше звезда «Квартала» показывала своих младших детей крайне редко, однако в последнее время она стала чаще делиться подобными домашними кадрами.

Напомним, Кравец из "Квартал 95" с новой стрижкой заинтриговала сменой образа.

Как сообщала Politeka, Елена Кравец призналась в равнодушии к школьным оценкам дочери.

Также Politeka писала, что Елена Кравец после травмы заинтриговала появлением на премьере популярного шоу.