Дочка Олени Кравець Марія з "Квартал 95" вразила своїм талантом
Як повідомляє Politeka.net, 18-річна красуня довгий час займається танцями. Як розповідала її зіркова мати, дівчинка вже кілька років живе окремо від батьків, знімаючи квартиру з подругою. На переїзд батьки зважилися, оскільки все життя Маші проходило в іншому районі. Крім цього, у пари народилася двійня, яка вимагала багато уваги. Судячи з усього, багато вільного часу Марія приділяє танцям, якими іноді ділиться зі своїми шанувальниками.
На свіжих відео Марія пустилася в танок прямо під проливним дощем. Вона станцювала танець, вразивши своїх підписників. Дівчина була одягнена в мішкуваті штани, кросівки і толстовку. При цьому, рухалася вона досить елегантно, зображуючи рух води.
"Майже "Крок вперед", - підписала відео дівчина.
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У коментарях їй залишили масу приємних відгуків.
"Вогонь", «Маша, дуже красиво», «мені подобається це», «не потік, а диво», «Круто», "талановита дівчинка", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що дочка Кравець вразила танцями в білизні:"викладай побільше".
Як повідомляла Politeka, Марія Кравець наплювала на стихію, пустившись у танок: кадри.
Також Politeka писала, що Марія Кравець показала, якою стала красунею: портретне фото.