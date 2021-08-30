Дочь Елены Кравец Мария из "Квартал 95" впечатлила своим талантом

Как сообщает Politeka.net, 18-летняя красотка долгое время занимается танцами. Как рассказывала ее звездная мать, девочка уже несколько лет живет отдельно от родителей, снимая квартиру с подругой. На переезд родители решились, поскольку вся жизнь Маши проходила в другом районе. Кроме этого, у пары родилась двойня, которая требовала много внимания. Судя по всему, много свободного времени Мария уделяет танцам, которыми иногда делится со своими поклонниками.

На свежих видео Мария пустилась в пляс прямо под проливным дождем. Она станцевала танец, впечатлив своих подписчиков. Девушка была одета в мешковатые штаны, кроссовки и толстовку. При этом, двигалась она довольно элегантно, изображая движение воды.

«Почти «шаг вперёд», - подписала видео девушка.

В комментариях ей оставили массу приятных отзывов.

«Огонь», «Маша, очень красиво», «Мне нравится это», «Не поток, а загляденье», «Круто», «Талантливая девочка», - пишут пользователи сети.

Напомним, что дочка Кравец впечатлила танцами в белье: "Выкладывай побольше".

Как сообщала Politeka, Мария Кравец наплевала на стихию, пустившись в пляс: кадры.

Также Politeka писала, что Мария Кравец показала, какой стала красоткой: портретное фото.