Дочь Елены Кравец Мария из "Квартал 95" впечатлила своим талантом
Как сообщает Politeka.net, 18-летняя красотка долгое время занимается танцами. Как рассказывала ее звездная мать, девочка уже несколько лет живет отдельно от родителей, снимая квартиру с подругой. На переезд родители решились, поскольку вся жизнь Маши проходила в другом районе. Кроме этого, у пары родилась двойня, которая требовала много внимания. Судя по всему, много свободного времени Мария уделяет танцам, которыми иногда делится со своими поклонниками.
На свежих видео Мария пустилась в пляс прямо под проливным дождем. Она станцевала танец, впечатлив своих подписчиков. Девушка была одета в мешковатые штаны, кроссовки и толстовку. При этом, двигалась она довольно элегантно, изображая движение воды.
«Почти «шаг вперёд», - подписала видео девушка.
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В комментариях ей оставили массу приятных отзывов.
«Огонь», «Маша, очень красиво», «Мне нравится это», «Не поток, а загляденье», «Круто», «Талантливая девочка», - пишут пользователи сети.
Напомним, что дочка Кравец впечатлила танцами в белье: "Выкладывай побольше".
Как сообщала Politeka, Мария Кравец наплевала на стихию, пустившись в пляс: кадры.
Также Politeka писала, что Мария Кравец показала, какой стала красоткой: портретное фото.