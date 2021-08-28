Дочка Олени Кравець з "Квартал 95" Марія поділилася новим знімком, показавши, як зустріла Захід Сонця
Як пише Politeka.net, Марія є старшою дитиною Олени Кравець. 18-річна красуня кілька років вже живе без батьків, знімаючи квартиру з подружкою. Дівчині довелося з'їхати, адже Олена була вагітна двійнею і в квартирі виявилося тісно. Зараз Маша займається танцями, а також веде Instagram, хоча і не так часто щось публікує у себе на сторінці.
Але сьогодні Маша вирішила записати сторіс, де показала себе. На нових кадрах дівчина була в білій футболці і з ланцюжком на шиї. Красуня знімала себе на телефон, демонструючи молоду зовнішність.
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На другому сторіс красуня зробила фотографію неба. Останні промені сонця підсвічували Хмари, зробивши їх яскравими і зачаровують. Як можна зрозуміти, наближалася ніч і Маша поставила на фотографію смайлик з розбитим серцем.
Нагадаємо, дочка Олени Кравець з" новою " зовнішністю влаштувала пікантні танці в білизні
А ще Politeka писала, що дочка Кравець з "Квартал 95" запалила перед натовпом, влаштувавши танці на столі
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