Дочь Елены Кравец из "Квартал 95" Мария поделилась новым снимком, показав, как встретила закат
Как пишет Politeka.net, Мария является старшим ребенком Елены Кравец. 18-летняя красотка несколько лет уже живет без родителей, снимая квартиру с подружкой. Девушке пришлось съехать, ведь Елена была беременна двойней и в квартире оказалось тесно. Сейчас Маша занимается танцами, а также ведет Инстаграм, хотя и не так часто что-то публикует у себя на страничке.
Но сегодня Маша решила записать сторис, где показала себя. На новых кадрах девушка была в белой футболке и с цепочкой на шее. Красотка снимала себя на телефон, демонстрируя молодую внешность.
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На втором сторис красотка сделала фотографию неба. Последние лучи солнца подсвечивали тучи, сделав их яркими и завораживающими. Как можно понять, наближалась ночь и Маша поставила на фотографию смайлик с разбитым сердцем.
Напомним, дочь Елены Кравец с "новой" внешностью устроила пикантные танцы в белье
А еще Politeka писала, что дочь Кравец из "Квартал 95" зажгла перед толпой, устроив танцы на столе
Также Politeka сообщала, что дочь Елены Кравец на пляже засветила достоинства фигуры с пикантного ракурса