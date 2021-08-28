Дочь Елены Кравец из "Квартал 95" Мария поделилась новым снимком, показав, как встретила закат

Как пишет Politeka.net, Мария является старшим ребенком Елены Кравец. 18-летняя красотка несколько лет уже живет без родителей, снимая квартиру с подружкой. Девушке пришлось съехать, ведь Елена была беременна двойней и в квартире оказалось тесно. Сейчас Маша занимается танцами, а также ведет Инстаграм, хотя и не так часто что-то публикует у себя на страничке.

Но сегодня Маша решила записать сторис, где показала себя. На новых кадрах девушка была в белой футболке и с цепочкой на шее. Красотка снимала себя на телефон, демонстрируя молодую внешность.

На втором сторис красотка сделала фотографию неба. Последние лучи солнца подсвечивали тучи, сделав их яркими и завораживающими. Как можно понять, наближалась ночь и Маша поставила на фотографию смайлик с разбитым сердцем.

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