Маша Кравець показала свої танцювальні вміння, не злякавшись стихії
Як пише Politeka.net, Маша є старшою дочкою Олени Кравець з "Квартал 95". 18-річна красуня живе з подружкою в Києві, куди переїхала кілька років тому, коли мама завагітніла двійнею. Маша не дуже публічна, хоча і веде Instagram, адже там публікує контент не так часто.
Цього разу подружка Катя вирішила зробити публікацію в своїх сторіс Instagram, показавши Машу. Красуня на кадрах вийшла перед камерою, почавши танцювати, незважаючи на погодні умови навколо. Адже в Києві в той час йшов дощ, що і можна побачити на відео.
"Деякі люди насолоджуються дощем. Інші просто промокають", - написано було під публікацією в сторіс Instagram.
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Маша зробила репост відеоролика, яке розмістила подружка. Так як кадри були в сторісах, то коментувати публікацію фанати не змогли.
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