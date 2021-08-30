Маша Кравец показала свои танцевальные умения, не испугавшись стихии

Как пишет Politeka.net, Маша является старшей дочерью Елены Кравец из "Квартал 95". 18-летняя красотка живет с подружкой в Киеве, куда переехала несколько лет назад, когда мама забеременела двойней. Маша не очень публична, хотя и ведет Инстаграм, ведь там публикует контент не так часто.

В этот раз подружка Катя решила сделать публикацию в своих сторис Инстаграм, показав Машу. Красотка на кадрах вышла перед камерой, начав танцевать, несмотря на погодные условия вокруг. Ведь в Киеве в то время шел дождь, что и можно увидеть на видео.

"Некоторые люди наслаждаются дождем. Другие просто промокают", - написано было под публикацией в сторис Инстаграм.

Маша сделала репост видеоролика, которое разместила подружка. Так как кадры были в сторисах, то комментировать публикацию фанаты не смогли.

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