Звезда "Квартал 95" актриса Елена Кравец, оказывается, увлекается дизайном помещений

44-летняя юмористка и мама троих детей "повернута" на фэншуй и всяких красивых штучках, которые делают дом неповторимым и очень уютным.

В своем новом посте в Инстаграм Кравец показала кудесниц, которые поработали над дизайном ее коттеджа в Осокорках в Киеве, передает Politeka.net.

"😉 Эти девочки на фото - мои любимые декораторы. Я люблю быть дома. Мне там никогда не скучно, но именно с помощью Вероники Зубко и ее команды мой дом превратился в настоящее место силы! В нем появились творчество, вдохновение, лёгкость и бытовая эстетика!", - поделилась Елена.

Актриса призналась, что любит залипать на страницах Pinterest, рассматривая интерьеры и ей "не все равно, из какой чашки будет выпит ее утренний кофе".

Отметим, Кравец с мужем выбрали аккуратное и тихое местечко для жизни. В их поселке всего 17 участков и абсолютно нет заборов, так как территорию надежно охраняют. Деревянные коттеджи утопают в зелени. Для пользования всех жителей предлагается открытый бассейн с морской водой и причал, где каждому отведено свое паркоместо для катера или яхты.

Актриса редко показывает убраноство своего дома, но известно, что в ее гостиной высоченные потолки и массивная люстра, напоминающая ветку с почками. На втором этаже расположены спальни, включая детские.

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