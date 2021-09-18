Відомий виконавець Монатік показав чарівне фото з дружиною Іриною на побаченні

Як повідомляє Politeka.net, популярний український виконавець і танцюрист Дмитро Монатік, який здобув широку популярність і створив власну музичну корпорацію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram.

Так, цього разу Діма поділився в мережі чарівним кадром на побаченні з дружиною Іриною, яка народила йому вже двох синів. Судячи з геолокації, пара покинула Україну і відправилася на відпочинок в Чорногорію, де серед гір артист влаштував коханій романтичне побачення.

На знімку Монатік і його дружина сидять на кам'яному паркані, а за їх спинами відкривається приголомшливий вид на гори і озеро. Для прогулянки Дмитро надів чорний костюм в спортивно стилі, а його дружина позує в стильному гірчичному вбранні.

У підписі до фото Монатік написав: "Коли повів дружину на побачення і розповідаєш дурниці і вульгарності". Шанувальники тут же почали коментувати нове фото артиста з його дружиною: "Які ж ви вау!", "Красиві", "Котики", "Які ви запальні", "Обожнюю вас!", "Прекрасні, щастя вам!".

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