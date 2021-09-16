Жена Дмитрия Монатика Ирина показала, как проводит время в Италии

Как пишет Politeka.net, Ирина и Дмитрий уже долгое время вместе. Но раньше Монатик тщательно скрывал свою личную жизнь. Пара воспитывает двоих сыновей, о которых ничего не было известно до 2017 года. Ирина не так публична, как Дмитрий, но тоже ведет блог в Инстаграм.

На новом фото красотка позировала у самого глубокого озера в Европе - Комо, которое расположено у подножья итальянских Альп. Ирина была в пиджаке, штанах и футболке, стоя у оградки.

"Такое магическое место- озеро Комо. Даже когда льёт дождь все равно прекрасно на душе", - написала красотка.

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:

"Волшебное место", "Моя мечта", "Красотка", "Невероятные красоты", "Прекрасно", "Какая же здесь красота здесь самый прекрасный и шикарный вид. Ира как же там красиво".

Напомним, жена Монатика выбралась на романтичную прогулку с мужем по Милану, и сделала признание

А еще Politeka сообщала, что жена Монатика в стильном образе появилась на людях с роскошным букетом

Также Politeka писала, что Дмитрий Монатик показал экстремальные забавы сыновей на отдыхе, кадры впечатляют



