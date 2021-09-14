Жена популярного украинского певца Дмитрия Монатика показала, как провела романтичный день с мужем в Милане

Как пишет Politeka.net, Ирина Монатик поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм.

Недавно судья шоу «Голос країни» Монатик отправился в Италию со своей супругой, а по совместительству – еще и менеджером. Судя по новому фото, пара отлично проводит время в Милане, осматривая вместе достопримечательности города.

Так, на снимке Дмитрий и Ирина прогуливаются по знаменитой галерее Виктора Эммануила II. И пока Монатик с серьезным лицом делает селфи, его жена со счастливой улыбкой стоит чуть позади, разглядывая местные красоты.

Для прогулки пара выбрала удобные, но в то же время стильные образы с белыми футболками и пиджаками. Монатик дополнил свой наряд модными круглыми очками.

«И так целый день с любимым хожу и восхищаюсь. Счастлива разделять именно с тобой эти эмоции», - написала Ирина.

Ее муж в ответ оставил под постом комментарий с сердечками.

Подписчики Монатик также отреагировали на ее пост.

«Люблю вас», «Какие же вы хорошие, ребята», «Невероятно красивые», «Счастливые, любимые», «как же там красиво мило», - пишут люди.

Напомним, жена Монатика показала, как встретила осень в Киеве.

Как сообщала Politeka, Дзидзьо, Козловского, Ефросинину и других звезд потряс поступок Монатика в детской больнице.

Также Politeka писала, что судья "Голосу країни" Монатик решился на экстремальный поступок с длинноволосой красоткой.