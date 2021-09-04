Украинский певец, судья шоу "Голос країни", Дима Монатик, поделился воспоминаниями о своем путешествии

Известный артист стал сверхпопулярным в Украине, пишет Politeka.net. Монатик не останавливается на достигнутом и всегда старается удивить своих поклонников.

Некоторые клипы певец снимает за границей. В частности, видеоработа "Зашивает душу" была снята в Венеции.

В своем новом посте Монатик поделился воспоминаниями о своем путешествии, подкрепив кадрами из ролика. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы) На видео певец бежит за руку с красоткой в легком платье по узким улицам города, а в конце оба прыгают в воду.

"Просматривая репортажи с Венецианского кинофестиваля, мысленно возвращаемся в наше путешествие по этим чудесным местам.

Именно здесь проходили съемки нашей видеоработы на сингл «Зашивает душу». Никогда не забуду, как мы решились прыгнуть в воду… А какой ваш любимый фрагмент в этом клипе? Давайте вместе вспомним, как это было", - поинтересовался Монатик, напомнив о 78-м кинофестивале.

Публикация собрала много комментариев:

"Это космос 😍 Как раз в машине на всююююю🔥", "Обожаю момент, когда Вы с леди слушаете музыку на гандоле❤️💌", "Один из самых любимых клипов, а от момента с прыжком мурашки при каждом просмотре ❤️❤️❤️".

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