Певица KOLA (Анастасия Прудиус), участвовашая сразу в двух сезонах "Голосу країни", потрясла своей новой музыкальной работой

Клип на песню "Прохана гостя". опубликованный на YouTube, тут же стал сенсацией в мире украинской музыки, передает Politeka.net. Рэперша с необычной внешностью и вокальными решениями (как, к примеру, крик посреди песни) сразу полюбилась публике. В Сети активно комментируют премьеру:

"Такого звука нет нигде за пределами Украины!!! Это очень круто звучит!!! Делай еще!!! Ты супеееер! :))))"; "Люблю такую, бешеную и разноплановую! И смотреть очень приятно;)"; "Страх один, что такую качественную музыку услышит мало народу, но пусть это будет их проблемой. Отдельная благодарность за "художественный крик"; "Это просто агооонь 🔥🔥🔥 такого давно не хватало украинской музыке!!! Ты стелишь просто невероятно!!!"; "Лучшее, что слышал из украинского рэпа за последнее время!!!"; "Это же на уровне Монатика. Чем тут все восхищаются?".

Отметим, Прудиус принимала участие в «Голосі» в 6 и 11 сезонах. В первый раз она выбыла на этапе нокаутов, во второй - задержалась на дольше, но все равно ей не удалось попасть в суперфинал.

Так, придя на вокальное шоу во второй раз опытная певица исполнила трек LMFAO «Sexy and I Know It» и повернула к себе всех судей. В конечном итоге Анастасия выбрала команду Дмитрия Монатика. В полуфинале она спела дуэтом с солисткой The Hardkiss Юлией Саниной, но получила более низкую оценку и от Монатика, и от зрителей, чем ее главный оппонент.

