Галина Курышко полуфиналистка "Голосу країни" перестала быть директором дома культуры «Железнодорожник»

Там она работала с 2016 года, пишет сайт «Рівняни».

18 августа был проведен конкурсный отбор, и по результатам тайного голосования новым директором МБК «Железнодорожник» стала Оксана Василюк. Она с 2014 года возглавляли дом культуры в селе Сварины Сарненского района.

Напомним, Галина Курышко, которая была полуфиналисткой 11 сезона вокального шоу "Голос страны", создала на базе учреждения вокальную студию «Спалах», где проводятся учения по эстрадного и народного пения.

Сейчас Галина Курышко активно занимается своей карьерой певицы. В начале августа она выпустила дебютный альбом - «Ой зійдися, родино».

«Это эмоции, умноженные на чувство любви, душевность, драйв, искренность - весь спектр приятных ощущений. Считаю, что народные песни наделены невероятной энергетикой, ведь писались не на заказ. У них есть подлинность, искренность, потому что пелись о том, что сопровождало человека на протяжении жизни», - рассказывала Курышко.

Также недавно Курышко выстпула в Ровенской области на концерте ко Дню Независимости Украины. Кадрами она поделилась на своей странице в Инстаграм. В частности Галина показала видео своего исполнения песни "Веры и сил - дай Бог".

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