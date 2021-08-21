Молодой исполнитель Сергей Лазановский показал яркие праздничные фото в компании друзей

Как сообщает Politeka.net, Молодой исполнитель, победитель "Голосу країни" Сергей Лазановский, который недавно побывал на отдыхе за границей, часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram.

Так, в этот раз звездный красавчик поделился с поклонниками милыми душевными фотографиями, на которых запечатлен, видимо, в компании друзей, среди которых красивая рыжеволосая девушка. Как видно, Сергей с девушкой и еще одним парнем сидят за столиком в уютном кафе и весело о чем-то общаются. Перед камерой артист появился в серых рванных джинсах и белоснежной рубашке, с его лица не сходит улыбка.

В подписи к фотографиям Лазановский рассказал, что они с друзьями праздную День независимости Украины. Поклонники тут же принялись комментировать фото, засыпая их комплиментами.

Напомним, Победитель "Голосу країни" Лазановский после подкатов к Никитюк засветился в компании еще одной звезды: "Вы только взгляните…".

Как сообщала Politeka, Никитюк в купальнике восхитила победителя "Голосу країни" и не только: "Как приятно видеть натуральную красоту".

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