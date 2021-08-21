Участница "Голосу країни" и любимица Вакарчука Христина Соловий рассказала о своем концерте в Киеве

Как сообщает Politeka.net, в Instagram-странице MUZVAR опубликовали интервью известной певицы и звезды "Голосу країни" Христины Соловий, в котором она сделала неожиданные признания. Оказалось, девушка дала большой концерт в Киеве, а также призналась, что снялась для журнала Playboy.

По словам Христины, каждый раз, выходя на сцену к зрителям, она боится, что не состоится "магия", у нее нет ярких шоу, а в этой киевской локации не было даже экрана для транслирования видеоряда.

"Каждый раз я боюсь, мне страшно, что у меня не получится "магия", что что-то пойдет не так. Я никогда не готовлю никакой конферанс, потому что думаю, что это неискренне, лицемерно и неправильно. Поэтому не все мои концерты идеальны, но этот мне очень понравился, потому что "магия" была", - призналась Соловий.

Также Христина рассказала о новом хите "До краю". По слова девушки, эта песня была написана очень давно, но не вошла в альбом "Любий друг", потому что ей чего-то не хватало. "Я встретила Пашу Литвиненко, который добавил этих ингредиентов, которых мне не хватало. И мы сняли клип в Херсоне на судостроительном заводе, где стоят корабли без парусов", - поделилась певица.

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