Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заинтриговал новыми кадрами

Как передает Politeka.net, снимки артист выложил на своей странице в Инстаграм.

Не так давно Святослав Вакарчук сообщил, что разводится с женой после 20 лет совместной жизни. Причин и подробностей он решил не сообщать, но в Сети поползли слухи о романе артиста.

Вакарчуку приписывали отношения с Кристиной Соловий, которая участвовала в шоу «Голос країни» в его команде. Позже чего они начали тесно сотрудничать, выступали с дуэтом и выпустили несколько песен.

Приписывали Вакарчуку и роман с победительницей шоу "Голос країни" Виталиной Мусиенко, которая попала в проект артиста «Оранжерея». Девушка в свою очередь завила, что никакого отношения к личной жизни певца не имеет.

Сам же Вакарчук сплетни никак не комментирует.

В новом посте лидер «Океана Эльзы» поделился кадрами, сделанными в горах. Некоторым из его поклонников такие развлечения показали даже сильно экстремальными.

«Вау, класс», «Держись сильно, пожалуйста», «Ой! А где это именно в Карпатах?», «Вауууу🔥 Сила высоты», «Куда Ты полез? Щас сердце моё остановится», «Круто», «Молодцы», «Невероятная красота», «Вы теперь, как Джаред Лето? А волосы тоже отпустите?», «Очень здорово! Впечатляет!» - пишут в комментариях.

Напомним, звезда "Голосу країни" впервые рассказала, что у нее с Вакарчуком: "Мне повезло..."

Как сообщала Politeka, финалистка "Голосу країни" Соловий рассказала, кто ее родители и о сотрудничестве с Вакарчуком: "Его задело..."

Также Politeka писала, что известный продюсер рассказал о Вакарчуке и "мутках" за кулисами Голосу країни.