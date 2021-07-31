Режиссер и креативный продюсер нескольких сезонов "Голосу країни" Олег Боднарчук раскрыл закулисные тайны

41-летний Боднарчук рассказал в интервью на YouTube-канале DOROTYE, почему больше не работает с Тиной Кароль и из-за чего поругался со Святославом Вакарчуком, экс-тренерами "Голосу".

Так, по словам продюсера, его взгляды на работу сильно отличались от взглядов Кароль. В частности, он намекнул, что для Тины, как "на войне все средства хороши", с чем он в корне не согласен.

"На Голосе у нее куча дурных идей была, задача была одна — победить", - отметил Боднарчук, рассказав о любопытном моменте.

Один из подопечных Кароль пел Пісню про пісню Тараса Петриненко. К его удивлению, Тина прицепила к костюму выступающего красный мак, который, понятное дело, у всех ассоциируется с 8 мая - Днем победы над нацизмом. Продюсер возразил Кароль, мол, к чему этот аксессуар, а она ответила ему "Мне надо". Боднарчук расценил этот жест, как знак кому-то, за кого нужно голосовать.

Что касается Вакарчука, с ним у продюсера произошел подобный конфликт. В финале во время записи "дневников", трое участников со своими тренерами выступали у рояля, а Вакарчук со своим подопечным - в госпитале.

"Ну что это такое?, - возмутился Боднарчук. - Понятно, это был 2015 год. А потом я понял, что это все… мутки".

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