Фронтмен "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук рассказал, что его связывает с молодой певицей Виталиной Мусиенко
Как сообщает Politeka.net, известный рокер и фронтмен "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук недавно объявил о разводе с женой после 20 лет брака. Теперь же появились слухи о романе исполнителя с молодой певицей и его подопечной на "Голосе країни" Виталиной Мусиенко (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).
Недавно Вакарчук выступал на фестивале Atlas Weekend и вывел на сцену свою протеже Виталину, которая ранее выступала с ним в рамках проекта "Оранжерея". В какой-то момент во время исполнения песни Святослав стал на колени перед молодой артисткой, которая ему подпевала.
Отметим, что недавно Вакарчук в комментарии изданию Обозреватель рассказал, что его с Виталиной связывает только творчество. "Это слухи дураки, их не надо комментировать. Я взрослый человек", - заявил Святослав.
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Тем временем, что на странице программы "Звездный путь" в Instagram среди пользователей началась бурная дискуссия на тему отношений Вакарчука и Мусиенко. "Кому он интересен?", "Перестала его уважать после того как в политику пошёл", "Про жену никогда не знали, а тут роман...", "Черти что", "Так он же вроде не в том направлении", "Седина в голову, бес в ребро", "Эти глаза... Меня одну они пугают?" – пишут пользователи.
Напомним, "Я взрослый человек": Вакарчук раскрыл, что его связывает с 23-летней Мусиенко.
Также Politeka писала, Участницу "Голосу країни" подозревают в романе с Вакарчуком, как она выглядит: "Тропикана женщина".