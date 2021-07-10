Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук выступил на музыкальном фестивале Atlas Weekend, немного перенервничав
Не так давно Святослав Вакарчук сообщил в своем Инстаграм, что разводится с женой после 20 лет совместной жизни, передает Politeka.net. Артист не раскрыл причины такого решения, но в Сети стали ходить слухи о возможном романе певца.
Святослав Вакарчук 9 июля выступил на музыкальном фестивале Atlas Weekend. С ним на сцену вышла певица Виталина Мусиенко - бывшая участница "Голосу країни". Именно с исполнительницей фронтмену "Океана Эльзы" приписывают роман.
По информации сайта Обозреватель, когда молодая исполнительница появилась на сцене Вакарчук, возможно, от волнения стал петь первый куплет, а в финале даже стал перед артисткой на колени.
Софию Ротару без макияжа и ретуши не узнали преданные поклонники: "Годы все-таки берут свое"
Данилко в образе Сердючки попрощался дрожащим голосом, сняв с головы звезду: "Я вас люблю, спасибо"
Катастрофа в "Тузловских лиманах" на Одесчине: уничтожено два миллиона божьих коровок
Балана показали у бассейна в обнимку с Тиной Кароль: "Я чуть Богу душу не отдала"
Украинцы получат новую надбавку к пенсии, названы "счастливчики": "Доплата за каждый год..."
Отметим, что перед концертом певец дал брифинг, в котором рассказал, что поддерживает с Виталиной Мусиенко активные творческие отношения.
По словам лидера "Океана", Муисенко - талантливая певица, и он надеется на хороший исход ее творческой деятельности. На вопрос о возможном романе с певицей Святослав ответил неохотно, подчеркнув, что это глупые слухи, которые он не хочет комментировать.
"Я взрослый человек", - подытожил певец.
Примечательно, что Виталина была в команде Вакарчука на шоу "Голос країни", а после отправилась с группой на гастроли.
Напомним, Вакарчук заявил о разводе с женой после 20 лет совместной жизни
Как сообщала Politeka, участницу "Голосу країни" подозревают в романе с Вакарчуком
Также Politeka писала, что Билык, Джеджула, Вакарчук и другие звезды скорбят о погибшем певце