Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук выступил на музыкальном фестивале Atlas Weekend, немного перенервничав

Не так давно Святослав Вакарчук сообщил в своем Инстаграм, что разводится с женой после 20 лет совместной жизни, передает Politeka.net. Артист не раскрыл причины такого решения, но в Сети стали ходить слухи о возможном романе певца.

Святослав Вакарчук 9 июля выступил на музыкальном фестивале Atlas Weekend. С ним на сцену вышла певица Виталина Мусиенко - бывшая участница "Голосу країни". Именно с исполнительницей фронтмену "Океана Эльзы" приписывают роман.

По информации сайта Обозреватель, когда молодая исполнительница появилась на сцене Вакарчук, возможно, от волнения стал петь первый куплет, а в финале даже стал перед артисткой на колени.

Отметим, что перед концертом певец дал брифинг, в котором рассказал, что поддерживает с Виталиной Мусиенко активные творческие отношения.

По словам лидера "Океана", Муисенко - талантливая певица, и он надеется на хороший исход ее творческой деятельности. На вопрос о возможном романе с певицей Святослав ответил неохотно, подчеркнув, что это глупые слухи, которые он не хочет комментировать.

"Я взрослый человек", - подытожил певец.

Примечательно, что Виталина была в команде Вакарчука на шоу "Голос країни", а после отправилась с группой на гастроли.

Напомним, Вакарчук заявил о разводе с женой после 20 лет совместной жизни

Как сообщала Politeka, участницу "Голосу країни" подозревают в романе с Вакарчуком

Также Politeka писала, что Билык, Джеджула, Вакарчук и другие звезды скорбят о погибшем певце