Святослав Вакарчук и Alyona Alyona представили трогательную песню ко Дню защиты детей

Как сообщает Politeka.net, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук совместно с известной рэпершой Alyona Alyona представили совместный трек и клип на песню "Країна дітей". Этот релиз приурочен Дню защиты детей и посвящен детям, которые погибли в результате трагических событий в нашей стране, но в особенности 15-летнему Даниилу Дидыку, который стал жертвой теракта во время Марша единства в Харькове в феврале 2015 года (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

В эфире телеканала ICTV Святослав Вакарчук рассказал трагическую историю мальчика из Харькова, и отметил, что в первую очередь эта пеня посвящается ему. "Этому знаменитому подростку, который, к сожалению, погиб во время трагических событий в феврале 2015 году в Харькове. А также другим детям, которые выросли в такой сложный для нас период, - отметил фронтмен "Океан Эльзы".

Отметим, что в клипе можно увидеть не только Вакарчука и Alyona Alyona, но и детей с востока Украины в возрасте 8-13 лет. Также в клипе показали кадры разрухи, к которой привела война в нашей стране.

Украинцы в комментариях к видео растроганы до слез и мурашек этой песней: "Детям Украины. Памяти Даниила Дидика посвящается. Слава слишком молодом герою", "Респект Алене и Славко тоже хорошо справился. Спасибо за творчество. Слава Украине. Вечная память Герою Украины Данные Дидыку", "Очень проникновенно. Спасибо за творчество и за то, поднимаете такие важные темы", - пишут в комментариях к клипу.

Напомним, Ирина Билык раскрыла тайну конфликта с Вакарчуком после трагедии: "Я молчала все эти годы".

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